СМИ назвали дату встречи Трампа и Путина

В Белом доме отметили, что переговоры пройдут в Брюсселе.

Трамп хочет поговорить с Путиным на саммите НАТО Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным во время визита в Брюссель, где с 11 по 12 июля будет проходить саммит НАТО.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, официально о дате встречи пока объявлено не было. В качестве еще одного из вариантов рассматриваются переговоры перед саммитом.

Напомним, по информации The Times, в правительстве Великобритании тревожатся за будущее НАТО из-за намерений Трампа встретиться с Путиным на саммите.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов у Белого дома сказал, что может увидеться с коллегой из РФ летом текущего года.

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