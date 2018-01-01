СМИ назвали оружие, которое США и Россия применят в случае войны в Сирии

Свой прогноз дали журналисты из The National Interest .

Российская ракета "Калибр" commons.wikimedia.org

Журналисты из авторитетного западного издания The National Interest назвали виды оружия, которые армии США и России могут применить в случае прямого военного столкновения на землях Сирии.

Американцы, скорее всего, нанесут удар крылатыми ракетами типа Tomahawk либо AGM-86B. Для атак также могут использоваться бомбардировщики моделей B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. По мнению журналистов, имеющиеся на вооружении россиян зенитные ракетные комплексы моделей "С-300" и "С-400" будут не в состоянии перехватить американское оружие.

В свою очередь, Россия по позициям армии США может ударить крылатыми ракетами Х-101, которые переносят бомбардировщики "Ту-95" и "Ту-160", либо ракетами "Калибр" морского базирования.

Напомним, ранее в Совбезе ООН обвинили Россию в совершении химической атаки в Сирии.