СМИ назвали причину самоубийства культового диджея Avicii

Родственники пытались спасти музыканта, но не успели.

Avicii страдал от психического расстройства Фото: Reuters

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii , ранее неоднократно заявлял о намерениях покончить жизнь самоубийством и демонстрировал нездоровое психическое состояние.

Как сообщает журнал People со ссылкой на собственные источники, родственники за неделю до смерти разговаривали с музыкантом по телефону и поняли о его желании совершить суицид.

Близкие подозревали о его сложном психическом состоянии, поэтому в Оман вслед за диджеем отправился его двоюродный брат, чтобы забрать музыканта домой. Однако самолет приземлился в Маскате через два часа после того, как остановилось сердце Avicii.

В издании приводятся выдержки из интервью с музыкантом, который уже тогда уверял, что чрезмерно стремительный график работы очень влияет на его психологическое состояние.

"Я устал, очень устал. Я в этом всем варюсь с того времени, когда мне было 17-18 лет. На протяжении всего периода я гастролировал почти без остановок, 300 шоу в год. Это безумие. Мне нужен перерыв", - говорил журналистам Avicii.

В документальном фильме музыкант открыто говорил о своем желании умереть. В 2016 году Avicii прекратил массовые выступления.

"Я говорил, что я умру. Я говорил это столько много раз. И поэтому я не хочу слышать, что мне надо будет еще раз где-то выступать", - сознавался диджей.

Напомним, 28-летний Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где навещал друзей. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.

Позже стало известно, что диджей покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку.

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