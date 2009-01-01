СМИ назвали причины крушения российского бомбардировщика в Сирии, находился в "невзлетном положении"

Россия потеряли в Сирии самолет и двух пилотов. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны РФ.

Российский военный самолет Су-24, взлетевший на авиабазе Хмеймим вблизи Латакии. Reuters

В Сирии российская авиагруппа на авиабазе Хмеймим (Латакия) лишилась фронтового бомбардировщика Су-24М: самолет, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Погибли летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов.

Данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в "невзлетном положении" и, совершив разбег по полосе, не имела ни единого шанса оторваться от земли, пишет "КоммерсантЪ".

Как рассказали военные источники, инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. По их утверждению, технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий на его состояние не возникло.

Собеседники издания отмечают, что, получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр "руление". Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего пошел на взлет. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло.

По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. На место была отправлена спасательная группа, однако спасать было уже некого: после того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся.

"Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома. Шансов выжить у пилотов не было. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

По данным издания, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которая установит причины ЧП.

Напомним, ранее западные СМИ назвали реальные потери российских военных в Сирии.