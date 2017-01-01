СМИ назвали самого главного злодея в истории кинематографа

Чужой оказался только на десятом месте.

Издание EmpireOnline составило рейтинг злодеев мирового кино всех времен.

Звание величайшего злодея пользователи Сети отдали герою "Звездных войн" Дарту Вейдеру, которого в оригинальной трилогии сыграл английский актер Дэвид Проуз.

Второе место присудили Джокеру из фильма "Бэтмен", которого сыграл актер Хит Леджер.

"Джокер Леджера - человек уродливой красоты, персонаж, который сделает все, чтобы достичь своих целей, и, перефразируя слова Альфреда Майкла Кейна, просто хочет смотреть, как мир горит", пишут на сайте EmpireOnline.

Также в тройку лидеров вошёл персонаж Локи (Том Хиддлстон) из художественного фильма "Тор". Об этом говорят данные опроса, проведенного изданием EmpireOnline.

Первая десятка злодеев выглядит так:

1. Дарт Вейдер ("Звездные войны")

2. Джокер ("Бэтмен")

3. Локи ("Тор")

4. Ханс Грубер ("Крепкий орешек")

5. Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят")

6. Ханс Ланда ("Бесславные ублюдки")

7. Кайло Рен ("Звездные войны")

8. Антон Чигур ("Старикам здесь не место")

9. Лорд Волан-де-Морт ("Гарри Поттер")

10. Ксеноморф ("Чужой")

Герои трилогии "Властелин колец" Голлум и Саурон заняли соответственно 11-е и 12-е места. Персонаж фильма "Звездные войны" Палпатин занял 15 место. Герой фильма о Фредди Крюгере занял 18-ю позицию в рейтинге.

Как сообщалось ранее, создателей фильма-номинанта на "Оскар-2018" обвинили в плагиате.