СМИ назвали самые опасные для женщин мегаполисы

В десятку городов, в которых представительницам слабого пола нужно быть острожными, в частности, попал Дели.

Женщины, иллюстрация Reuters

В мире самым опасным для женщин мегаполисом является столица Египта Каир, второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи, а также

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные опроса, проведенного благотворительной организацией Thomson Reuters Foundation.

В то же время агентство уточнило, что четвертое и пятое место по результатам исследования заняли индийский Дели и столица Перу Лима.

"Также в первой десятке оказались столицы Мексики (Мехико), Бангладеш (Дака), Нигерии (Лагос), Индонезии (Джакарта) и турецкий город Стамбул. А среди самых безопасных мегаполисов оказались Париж, Токио и Лондон", — говорится в статье.

Ранее ученые из Колумбийского университета и Университета Южной Калифорнии (США) составили рейтинг самых благоприятных стран для жизни пенсионеров, в него попали 30 стран, первое место заняла Норвегия.