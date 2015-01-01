СМИ о расследовании крушения российского Ту-154: теракта не было

В РФ якобы завершены взрывотехнические экспертизы обломков борта.

Найденные обломки самолета, иллюстрация Reuters

В России на днях были завершены взрывотехнические экспертизы обломков, извлеченных со дна Черного моря, на них не обнаружены следы криминального взрыва или поражения боевой ракетой, таким образом, теракт исключен из списка возможных причин катастрофы.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники.

В то же время издание уточнило, что фрагменты авиалайнера изучили эксперты-взрывотехники из Научно-исследовательского института ФСБ.

"… военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки", — отметили журналисты.

Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций борта, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями.

"Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты", — говорится в статье.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. Версии авиакатастрофы можно узнать здесь.