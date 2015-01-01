СМИ о расследовании крушения российского Ту-154: теракта не было

В РФ якобы завершены взрывотехнические экспертизы обломков борта.
Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники.
В то же время издание уточнило, что фрагменты авиалайнера изучили эксперты-взрывотехники из Научно-исследовательского института ФСБ.
"… военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки", — отметили журналисты.
Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций борта, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями.
"Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты", — говорится в статье.
Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. Версии авиакатастрофы можно узнать здесь.