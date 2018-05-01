СМИ раскрыли обстоятельства самоубийства культового диджея Avicii

Музыкант совершил суицид с помощью разбитой бутылки из-под вина.

Avicii умер от потери крови Фото: Reuters

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii , покончил с собой, используя стекло от пустой бутылки.

Как сообщает TMZ со ссылкой на несколько источников, знакомых с обстоятельствами смерти музыканта, Avicii умер от значительной кровопотери.

Инсайдер сообщает, что диджей совершил суицид с помощью разбитой бутылки из-под вина. По одним данным, он перерезал себе область шеи, другой источник сообщает о разрезанном запястье.

Напомним, 28-летний Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где навещал друзей. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.

Позже стало известно, что диджей покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку.

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