Путину писал диссертацию лично ректор Санкт-Петербургского горного университета.

Владимир Путин. Reuters

Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко – Ольга — расскрыла одну из тайн президента России Владимира Путина, которая связана с тем, как он защищал свою кандидатскую диссертацию.

По данным издания Радио Свобода, кандидатскую диссертацию Путин защитил в 1997 году в Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. Тогда нынешний российский лидер уже работал в Москве и занимал пост заместителя управляющего делами президента РФ.

По словам Ольги, ее отец после того, как стал ректором в 1994 году, "использовал свои должностные полномочия и организовал незаконный бизнес – изготовление диссертаций".

"Фактически в старейшем техническом вузе страны была организована преступная группировка из уважаемых людей, профессоров, преподавателей, научных деятелей. <...> Они организовали такой бизнес, это было на потоке: штамповались фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите", – рассказала она.

По словам Ольги, купившим диссертацию обеспечивалась успешная предзащита и защита, а потом Литвиненко все "проталкивал через Высшую аттестационную комиссию".

"А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору... То есть все это написал исключительно мой отец", – утверждает дочь Литвиненко.

"...как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах", — утверждает она.

По ее мнению, отец написал диссертацию для Путина бесплатно в качестве благодарности "за помощь в получении должности ректора". Кроме того, у них был совместный бизнес.

Женщина также отметила, что Путин был на защите, ему написали, что он должен сказать. Подготовленные, заранее выбранные члены диссертационного совета проголосовали за. Это была часть договора, как фабриковались эти диссертации.

В издании также отмечают, что в 2006 году исследователи Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Владимира Путина под названием "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений" плагиат: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык. Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью совпадают с американскими. "Правда, кое-где меняли междометия или запятые переставляли.

16 страниц текста и схем просто copy-paste, copy-paste, copy-paste. Из 216 страниц работы 140 – это методичка по ленинградским минеральным ресурсам, 16 страниц из основных теоретических глав – питтсбургские ученые. В своей диссертации Путин сам написал, по-видимому, всего пару страниц", – рассказывает Игорь Данченко, обнаруживший плагиат. После публикаций в американской прессе о диссертации Путина он стал получать телефонные угрозы: "В России в госструктурах вам не работать после такого!".

На предвыборной акции в поддержку кандидата в президенты России государства Владимира Путина на трибунах московского стадиона прозвучало "Слава Украине".