СМИ рассказали о нарушениях при строительстве Крымского моста

На объекте с безопасностью есть проблемы, отметили журналисты.

На опорах Крымского моста не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона, узнали журналисты Скриншот видео с tsn.ua

При строительстве Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

С безопасностью на сооружении есть проблемы, пишет "Собеседник" со ссылкой на результаты проверок объекта Ростехнадзором.

"Специально созданная дочерняя компания "Стройгазмонтажа" — "СГМ-Мост" — выполняла уплотнение бетонной смеси с нарушением технологии", — отметило издание.

По его данным, "после снятия опалубки на поверхности железобетонных опор оказались участки непровибрированного бетона, раковины и пустоты". "Обнаружили ревизоры и обширные участки с щебенистостью и раковинами", — говорится в материале.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

Американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.

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