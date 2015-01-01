СМИ рассказали о результатах расшифровки "черного ящика" рухнувшего Ту-154

Вчера якобы был изучен параметрический самописец самолета.

Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154, иллюстрация Reuters

Во вторник, 27 декабря, был расшифрован параметрический самописец, он зарегистрировал отказ системы уборки закрылков (при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях борта).

Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные источника, близкого к расследованию трагедии.

В то же время специалисты в области авиации рассказали, что якобы зафиксированная "черным ящиком" неисправность некатастрофическая.

"Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах", — отметили эксперты.

По их словам, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром.

"Экипаж минобороновского Ту-154 по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту", — считают аналитики.

Также они полагают, что "военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей".

"Из-за этого воздушное судно могло выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в Черное море", — говорится в статье.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.