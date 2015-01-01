СМИ рассказали о результатах расшифровки "черного ящика" рухнувшего Ту-154

Вчера якобы был изучен параметрический самописец самолета.
Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные источника, близкого к расследованию трагедии.
В то же время специалисты в области авиации рассказали, что якобы зафиксированная "черным ящиком" неисправность некатастрофическая.
"Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах", — отметили эксперты.
По их словам, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром.
"Экипаж минобороновского Ту-154 по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту", — считают аналитики.
Также они полагают, что "военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей".
"Из-за этого воздушное судно могло выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в Черное море", — говорится в статье.
Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.