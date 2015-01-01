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СМИ рассказали о выводах экспертов, изучивших самописец рухнувшего Ту-154

Сегодня, 20:07

"Черный ящик" самолета якобы проанализировали специалисты центра военно-воздушных сил Минобороны РФ.

Ту-154, крушение, Черное море, поиск
Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154, иллюстрация Reuters
В России специалисты центра военно-воздушных сил Минобороны страны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев рухнувшего самолета Ту-154, выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные "осведомленного источника".

В то же время собеседник агентства не рассказал какие-либо подробности изучения "черного ящика".

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", — отметили журналисты.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ упал 25 декабря в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы воздушного судна. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.

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Россия, самолет, Ту-154, самописец, крушение, авиакатастрофа, версия, черный ящик
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