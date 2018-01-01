СМИ сообщили, кого Трамп возьмет с собой на встречу с Путиным

По информации американских журналистов, состав делегации будет в достаточной степени предсказуемым.

Дональд Трамп по главе с делегацией Reuters

Журналисты западного портала Politico опубликовали перечень официальных лиц, которые, с большой долей вероятности, в составе делегации США будут сопровождать президента Дональда Трампа на будущий саммит в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным.

С американским лидером в финскую столицу должны прибыть директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс и ряд других чиновников. Кроме того, к делегации присоединится супруга Трампа и первая леди США Меланья – вместе с пресс-секретарем Стефани Гришем.

По данным журналистов, дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер не будут принимать участия в поездке в Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп объяснил, почему хотел видеть Путина на переговорах.

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