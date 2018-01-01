СМИ узнали, чем болел Мавроди

У создателя МММ "был выраженный атеросклероз венечных артерий", отметили журналисты.

Сергей Мавроди имел признаки хронической алкогольной интоксикации, узнали журналисты фото: Ридус

Основатель финансовой пирамиды МММ россиянин Сергей Мавроди имел несколько хронических заболеваний, в частности, язву 12-типерстной кишки, она перфорировалась.

У него "был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75% (стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма — Ред.)", рассказал радиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.

"... была язва 12-типерстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца... были признаки хронической алкогольной интоксикации", — отметил собеседник.

Напомним, Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни 26 марта в 67-й городской клинической больнице столицы России — Москвы. СМИ писали, что предварительной причиной его смерти является сердечный приступ.