СМИ узнали, чем болел Мавроди

У создателя МММ "был выраженный атеросклероз венечных артерий", отметили журналисты.
У него "был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75% (стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма — Ред.)", рассказал радиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.
"... была язва 12-типерстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца... были признаки хронической алкогольной интоксикации", — отметил собеседник.
Напомним, Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни 26 марта в 67-й городской клинической больнице столицы России — Москвы. СМИ писали, что предварительной причиной его смерти является сердечный приступ.