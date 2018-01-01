СМИ узнали число детей, погибших при пожаре в Кемерово

Среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей.

Пожар в торговом центре в Кемерово Открытые источники

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово могли погибнуть около сорока детей.

Такие данные осведомленного источника приводит агентство "Интерфакс".

"По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей", — сказал собеседник агентства.

В то же время пока издание не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.