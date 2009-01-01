СМИ узнали, что в Москве при пожаре в здании Службы внешней разведки погибли три человека

Общая площадь возгорания якобы составила тысячу квадратных метров.

Пожар в здании СВР Скриншот видео с youtube.com

В Москве при пожаре в кабельном коллекторе, произошедшем в одном из технических зданий Службы внешней разведки (СВР) России в Ясенево, погибли три человека.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные источника в экстренных службах.

В то же время агентство уточнило, что общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, были спасены семь человек.

Напомним, в Москве пожар в здании СВР произошел 8 ноября, в тот же день его потушили. Представитель Службы полковник Сергей Иванов говорил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Возможная причина возгорания — короткое замыкания кабеля.

Видео: RT на русском