СМИ узнали, что в Москве при пожаре в здании Службы внешней разведки погибли три человека

Общая площадь возгорания якобы составила тысячу квадратных метров.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные источника в экстренных службах.
В то же время агентство уточнило, что общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, были спасены семь человек.
Напомним, в Москве пожар в здании СВР произошел 8 ноября, в тот же день его потушили. Представитель Службы полковник Сергей Иванов говорил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Возможная причина возгорания — короткое замыкания кабеля.
Видео: RT на русском