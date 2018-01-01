Оторванное крыло, пожар. СМИ раскрыли детали крушения российского транспортника в Сирии

Пилот направил пикирующий борт в цитрусовые плантации, рассказали очевидцы.
При ударе о землю воздушное судно перевернулось, оторвалось крыло, произошел пожар, рассказал очевидец WarGonzo, говорится в Telegram-канале проекта.
"Крушение произошло таким образом — самолет при заходе на посадку резко увело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно...", — отметил собеседник.
По его словам, оторванное крыло "влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земле дальше, пожар вспыхнул мгновенно". "Пилот упавшего в Сирии самолета во время падения смог увести воздушное судно от населенного пункта и направил пикирующий Ан в цитрусовые плантации", — сообщили местные жители.
Ранее стало известно, что 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.