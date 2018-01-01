Оторванное крыло, пожар. СМИ раскрыли детали крушения российского транспортника в Сирии

Пилот направил пикирующий борт в цитрусовые плантации, рассказали очевидцы.

Пилот Ан-26 в Сирии смог увести воздушное судно от населенного пункта, отметили местые жители Скриншот видео с youtube.com

В Сирии при заходе на посадку на аэродром Хмеймим российский транспортный самолет Ан-26 резко увело в сторону, потом — развернуло обратно, а затем он резко начал терять высоту.

При ударе о землю воздушное судно перевернулось, оторвалось крыло, произошел пожар, рассказал очевидец WarGonzo, говорится в Telegram-канале проекта.

"Крушение произошло таким образом — самолет при заходе на посадку резко увело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно...", — отметил собеседник.

По его словам, оторванное крыло "влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земле дальше, пожар вспыхнул мгновенно". "Пилот упавшего в Сирии самолета во время падения смог увести воздушное судно от населенного пункта и направил пикирующий Ан в цитрусовые плантации", — сообщили местные жители.

Ранее стало известно, что 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.