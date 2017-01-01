СМИ узнали, как Россия помогает Северной Корее обходить санкции ООН

Организация объединенных наций наложила на Северную Корею серьезные торговые санкции.

Российские танкеры Reuters

Российские танкеры на протяжении нескольких последних месяцев поставляли топливо в КНДР (Северную Корею) по меньшей мере три раза.

Такое сообщение опубликовано агентством Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их мнению, Россия прямо нарушает санкции, наложенные на КНДР ООН.

"Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", - заявил первый источник. Второй также подтвердил существование российского судоходного товароборота топливом с Северной Кореей.

Кроме того, оба источника указали на информацию, полученную от представителей морской разведки и спутниковые фотографии судов, курсирующих из российских дальневосточных портов в акватории Тихого океана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Северная Корея может пополнить список стран, являющихся спонсорами терроризма.