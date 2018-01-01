СМИ узнали, как сидится Манафорту

Политтехнолога посадили в VIP-камеру.

Манафорта посадили в VIP-камеру. Reuters

Экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт находится под стражей в тюрьме Northern Neck Regional Jail в городе Ворсоу неподалеку от Вашингтона

Его местонахождение определено как "VIP", то есть Very Important Prisoner – очень важный заключенный, пишет "Голос Америки" со ссылкой на газету New York Post.

Ранее западные СМИ писали, что в 2012 году Пол Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование тогдашнего пророссийского правительства Украины. В США юриста и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

Суд отменил Манафорту домашний арест и взял его под стражу в зале суда.

Сам Трамп назвал меру пресечения Манафорту крайне жесткой и несправедливой. Глава США заявил, что полиции следует обратить внимание на более серьезных злоумышленников.

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