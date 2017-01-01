СМИ узнали, как в Египте казнили 15 боевиков

Казни якобы прошли в двух тюрьмах на севере страны.

В тюрьмах Египта якобы повесили 15 боевиков flickr.com

Во вторник, 26 декабря, на севере Египта повесили 15 боевиков, которых cуд признал виновными, в том числе в причастности к убийствам военных и правоохранителей страны на Синайском полуострове

Террористов казнили в двух тюрьмах, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Большинство осужденных были с Синайского полуострова и обвинялись в "присоединении к боевым группам и участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве ряда военнослужащих армии и полиции на Синае".

Напомним, в начале октября депутат гордумы российского Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил, что в Сирии боевики террористической организации "Исламское государство" казнили пленного россиянина Романа Заболотного.