СМИ узнали, как в Египте казнили 15 боевиков

Казни якобы прошли в двух тюрьмах на севере страны.
Террористов казнили в двух тюрьмах, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Большинство осужденных были с Синайского полуострова и обвинялись в "присоединении к боевым группам и участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве ряда военнослужащих армии и полиции на Синае".
Напомним, в начале октября депутат гордумы российского Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил, что в Сирии боевики террористической организации "Исламское государство" казнили пленного россиянина Романа Заболотного.