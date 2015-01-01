СМИ узнали, когда единственный "авианосец" России может отплыть от берегов Сирии

Возможно, в январе авианесущий крейсер возьмет курс на Североморск.

"Адмирал Кузнецов", иллюстрация Facebook Dover Marina.com

В январе единственный в российском военно-морском флоте авианесущий крейсерможет завершить дальний поход в Средиземное море и вернуться к берегам РФ.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные информированного источника.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что корабль, возможно, возьмет курс на Североморск (главная база северного флота России).

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" (тяжелый атомный ракетный крейсер — ред.) завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", — отметил источник.

Напомним, "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей северного флота России выполняет задачи возле берегов Сирии. Западные СМИ писали, что он будет использован для того, чтобы укрепить огневую мощь войск РФ в Алеппо.