СМИ узнали новые подробности крушения российского Ту-154

В момент катастрофы борт якобы пытался совершить маневр.

Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154, иллюстрация Reuters

на скорости более 500 километров в час, в момент крушения он пытался совершить маневр вправо.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источника в силовых структурах.

В то же время он уточнил, что "катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию крыла (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу — ред.)".

"По пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона (условная высота — ред.) во время маневра вправо", — рассказал собеседник агентства.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в воскресенье 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы воздушного судна. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.

Угол тангажа — это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) лайнер может выйти на критические показатели, потерять подъемную силу, после чего возможно сваливание с эшелона.