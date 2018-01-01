СМИ узнали, о чем могут договориться Трамп и Ким Чен Ын

В саммите, проведение которого запланировано в Сингапуре, возможно, примет участие лидер Южной Кореи.
На мероприятии, возможно, будут присутствовать и лидеры других государств, в частности, Южной Кореи и Китая, пишет японская газета Nikkei со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"США рассматривают совместное заявление, которое будет включать соглашения о денуклеаризации и объявлении прекращения корейской войны", — отметило издание.
Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Позже глава США сказал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.
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