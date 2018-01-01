СМИ узнали о планах Трампа устроить вторжение американской армии в другую страну

Инициативы президента буквально шокировали его ближайших помощников.

Дональд Трамп Business Insider

Американский президент Дональд Трамп в минувшем году на полном серьезе и неоднократно обсуждал возможность полномасштабного военного вторжения в латиноамериканскую страну Венесуэла.

Такая информация, полученная от осведомленного источника, оказалась в распоряжении журналистов агентства Associated Press. Согласно имеющимся данным, Трамп рассказал о своей военной инициативе в августе минувшего года − во время обсуждения введения санкций против Венесуэлы − после того, как Учредительное собрание одобрило указ президента Николаса Мадуро по фактическому роспуску парламента страны.

По словам источника, словами президента США были крайне шокированы Рекс Тиллерсон и Герберт Макмастер (в 2017-м − которые глава Госдепа / госсекретарь и советник по национальной безопасности соответственно). Они долго объяснили Трампу тот факт, что война против Венесуэлы может привести к утрате "добытого кровью и потом" доверия правительств остальных стран Латинской Америки. Президент США, однако, продолжил "гнуть свою линию". В августе 2017-го обсуждал военную операцию с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Затем, в сентябре Трамп говорил о войне с Венесуэлой с лидерами латиноамериканских стран во время Генассамблеи ООН. Они единогласно выступили против военного решения венесуэльского вопроса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов.

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