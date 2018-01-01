СМИ узнали о секретной репетиции похорон Елизаветы II

План действий под кодовым названием "Лондонский мост" обновляется регулярно.

Елизавета II Фото: The Royal Family//Facebook

В столице Англии прошла секретная репетиция на случай смерти королевы Елизаветы II

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Times, в мероприятии приняли участие британские министры

Отмечается, что репетиция была необходима для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти королевы. Она прошла на прошлой неделе, отрабатывались действия на следующий день после возможной кончины Елизаветы II.

По данным Times, план действий под кодовым названием "Лондонский мост" обновляется регулярно.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II одобрила принятие законопроекта о выходе страны из состава из Европейского союза, присвоив ему таким образом статус закона.

"Ее величество выразила свое королевское согласие", - заявил спикерр палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

По его словам, содействовавший вхождению Великобритании в ЕС закон "О Европейском сообществе" 1972 года отменен. Также прекращено действие законов ЕС на британской территории.

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