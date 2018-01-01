СМИ узнали о связях главного спонсора Brexit с Россией

Средства на Brexit могли привлекаться посредством сделки по продаже доли российской фирмы "Алроса".

Крупнейший спонсор кампании по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) Аррон Бэнкс 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

По данным источников The Guardian, встречи проходили перед референдумом и в течение двух месяцев после него. Российское посольство направило предпринимателю еще четыре приглашения, но остается неясным, принял ли он их.

В течение последних лет Бэнкс заявлял, что виделся с российским послом лишь раз во время "ланча с выпивкой".

The Guardian указывает, что средства на кампанию Brexit могли привлекаться посредством сделки по продаже доли российской фирмы "Алроса" американским инвесторам, что помогло выручить 3 млн в российский бюджет - сделка состоялась через несколько дней после референдума в июне 2016 г.

Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy. В 2014 года он пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов партии Ukip, поддерживающей выход Великобритании из ЕС.

В конце июня королева Великобритании Елизавета II одобрила принятие законопроекта о выходе страны из состава из Европейского союза, присвоив ему таким образом статус закона. "Ее величество выразила свое королевское согласие", - заявил спикер палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

По его словам, содействовавший вхождению Великобритании в ЕС закон "О Европейском сообществе" 1972 года отменен. Также прекращено действие законов ЕС на британской территории. Законопроект о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) палата лордов одобрила 20 июня.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, на нем победу одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

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