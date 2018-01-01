СМИ узнали содержание документа, подписанного Трампом и Кимом

США обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Reuters

В документе, подписанном накануне Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News.

В свою очередь, США обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - якобы говорится в тексте документа.

Кроме того, Дональд Трамп и Ким Чен Ын также обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Напомним, во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. Диалог начался с рукопожатия лидеров двух стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном прошли "очень хорошо". Ким чен Ын, в свою очередь, отметил, что стороны смогли преодолеть "все виды скептицизма и спекуляций"."Я считаю, что это хорошо для мира", - сказал Ким.

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