СМИ узнали возможную мощность водородной бомбы, испытанной КНДР

Возможно, бомба была в четыре-пять раз мощнее атомной, сброшенной на японский город Нагасаки в 1945-м.
Об этом заявил председатель комитета обороны парламента Южной Кореи Ким Янг Ву, сообщает Новое Время со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
По его словам, взорванная бомба, возможно, была в четыре-пять раз мощнее атомной, сброшенной на японский город Нагасаки вооруженными силами США в 1945 году во время Второй мировой войны.
Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал их "абсолютно неприемлемыми".