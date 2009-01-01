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СМИ узнали возможную мощность водородной бомбы, испытанной КНДР

Сегодня, 13:31

Возможно, бомба была в четыре-пять раз мощнее атомной, сброшенной на японский город Нагасаки в 1945-м.

КНДР,флаг
Флаг КНДР, иллюстрация Reuters
Мощность водородной бомбы, испытанной Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР, Северная Корея), могла составить около 100 килотонн.

Об этом заявил председатель комитета обороны парламента Южной Кореи Ким Янг Ву, сообщает Новое Время со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

По его словам, взорванная бомба, возможно, была в четыре-пять раз мощнее атомной, сброшенной на японский город Нагасаки вооруженными силами США в 1945 году во время Второй мировой войны.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал их "абсолютно неприемлемыми".

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КНДР, испытания, бомба, водородная бомба, США, ядерная бомба, Нагасаки, Вторая мировая
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