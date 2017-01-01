СМИ выяснили, где и как встречают Новый год королева Британии и европейские политики

Меркель, Макрон и Дуда предпочитают кататься на горных лыжах.

Reuters

СМИ рассказали, где и как встречают Новый год западные политики и британская королевская семья.

Так, для канцлера Германии Ангелы Меркель, которой в этом году исполнилось 63 года, стало традицией встречать Рождество со своим супругом в швейцарских Альпах. Пара является поклонниками лыжного спорта и зимний отдых проводят недалеко от курорта Санкт-Мориц, пишет Телеграф.

Журналисті, которые пристально наблюдающие за канцлером, она со своим мужем предпочитает кататься на трассах, расположенных на высоте 1 700 метров. Каждый день канцлер старается проехать на лыжах около 20 километров.

Любителем лыж является и французский президент Эммануэль Макрон. Рождественские каникулы он проводит со своей супругой на горнолыжном курорте Ля Монжи в департаменте Верхние Пиренеи. Пара уже была замечена в одном из ресторанов курорта на высоте 2 146 метров. Поговаривают, что Эммануэль Макрон в детстве часто проводил каникулы недалеко от Ля Монжи, так как здесь жила его бабушка. Интересно, что президент Франции накануне Рождества настойчиво рекомендовал своим министрам провести традиционный зимний отпуск исключительно на французской земле.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил Рождество в столице Сербии, куда также отправился со своей женой.

Президент Польши Анджей Дуда планирует встретить Новый год в своей резиденции в Вищле в Силезии. Свои каникулы он также посвятит катанию на горных лыжах.

Британский премьер-министр Тереза Мэй тщательно скрывает, где она проводит свои праздничные каникулы. Правда накануне заявляла, что будет просто смотреть новый сезон сериала "Доктор Кто", где главную роль впервые исполнила женщина.

Королевская семья во главе с Елизаветой II по традиции проводит Рождество в резиденции Сандрингем. Из запланированных мероприятий, в которых участвуют все члены семьи, – футбольный матч, чаепитие с любимыми королевскими сладостями, распаковка подарков, праздничный ужин, пишет издание.

Ранее Тина Кароль сказала о планах на новогодние праздники.