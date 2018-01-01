Сначала мыши, теперь люди. Ученые начали испытания вакцины против рака

Лекарство сможет защитить организм от всех видов онкологии.

Ученые использовали иммунные стимуляторы для борьбы с онкологией у мышей Фото: MedicalXpress

Ученые Стэнфордского университета в рамках эксперимента использовали иммунные стимуляторы для борьбы с раковыми опухолями у мышей, что привело к позитивным результатам.

Теперь лекарство пройдет ряд испытаний на людях, сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

По информации исследователей, они делали инъекции комбинации двух иммунных стимуляторов непосредственно в опухоли мышей. В результате исчезли все следы рака по всему телу животного - включая метастазы, которые ранее считались неизлечимыми.

"Когда мы используем эти два компонента вместе, мы видим устранение опухолей по всему телу. Этот подход не требует активации иммунной системы или адаптации иммунных клеток пациента", - рассказал старший научный сотрудник Стэнфордского университета, доктор Рональд Леви.

Один из используемых иммунных препаратов ранее был одобрен для применения человеку. Второй компонент в данный момент проходит клинические испытания при лечении лимфомы.

Ученые выяснили, что когда иммунная система человека обнаруживает раковую опухоль, то клетки начинают атаковать ее, чтобы побороть самостоятельно. Однако онкология в этом неравном бою, как правило, одерживает победу.

Доктор Леви предложил с помощью специальной вакцины омолодить иммунные клетки, которые впоследствии смогут побороть онкологические образования в организме человека.

Эксперимент был проведен у 90 мышей и был успешным в деле ликвидации опухолей у 87 из них, что позволило исследователям объявить об эффективности подхода. Оставшиеся три мыши смогли побороть онкологию после повторной инъекции.

"Все эти успехи в иммунотерапии меняют медицинскую практику. Наш подход использует одноразовое применение очень небольших количеств двух агентов для стимуляции иммунных клеток только внутри самой опухоли. У мышей мы наблюдали удивительные эффекты в теле, включая устранение опухолей по всему животному. В будущем мы собираемся применить эти знания, чтобы лечить различные формы рака у людей", - подытожил Леви.

Как сообщалось ранее, в немецком Дрездене сотрудники Института физики твердых тел и материалов им. Лейбница придумали, как использовать сперматозоиды для лечения рака.