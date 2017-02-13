Снежная лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников, есть погибшие

Количество жертв пока составляет 4 человека.

Во французских Альпах произошел сход лавины , под которую попала группа лыжников и проводник.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, сообщает телеканал BFMTV.

"Девять человек накрыла лавина на курорте Тинь в Савойе. По крайней мере четыре человека погибли", — говорится в сообщении.

Как сообщается, лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников.

В 12:15 по местному времени четырех человек удалось спасти, еще двое были мертвы, еще одного человека госпитализировали. Вместе с тем, на данный момент количество жертв составляет 4 человека.



Avalanche à Tignes : quatre morts, cinq... ledauphinelib

Напомним, В Италии снежная лавина накрыла трехэтажный отель возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо. В результате чего погибли 30 человек.

Фото; видео: ledauphine.com