Сегодня, 16:09 RSS

Снежная лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников, есть погибшие

Сегодня, 15:26

Количество жертв пока составляет 4 человека.

Альпы, лавина
Во французских Альпах произошел сход лавины, под которую попала группа лыжников и проводник.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, сообщает телеканал BFMTV.

"Девять человек накрыла лавина на курорте Тинь в Савойе. По крайней мере четыре человека погибли", — говорится в сообщении.

Как сообщается, лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников.

В 12:15 по местному времени четырех человек удалось спасти, еще двое были мертвы, еще одного человека госпитализировали. Вместе с тем, на данный момент количество жертв составляет 4 человека.


Avalanche à Tignes : quatre morts, cinq...    ledauphinelib

Напомним, В Италии снежная лавина накрыла трехэтажный отель возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо. В результате чего погибли 30 человек.

Фото; видео: ledauphine.com

Теги:  
Альпы, сход, лавина, курорт, Тиньо, Савойя, лыжники, проводник, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ: