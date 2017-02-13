Снежная лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников, есть погибшие

Количество жертв пока составляет 4 человека.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, сообщает телеканал BFMTV.
"Девять человек накрыла лавина на курорте Тинь в Савойе. По крайней мере четыре человека погибли", — говорится в сообщении.
Как сообщается, лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников.
В 12:15 по местному времени четырех человек удалось спасти, еще двое были мертвы, еще одного человека госпитализировали. Вместе с тем, на данный момент количество жертв составляет 4 человека.
Avalanche à Tignes : quatre morts, cinq... ledauphinelib
Напомним, В Италии снежная лавина накрыла трехэтажный отель возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо. В результате чего погибли 30 человек.
Фото; видео: ledauphine.com