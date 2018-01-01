Сегодня, 23:39 RSS

Снимал фильмы в "ДНР": убитый в ЦАР российский режиссер работал на Прилепина

Сегодня, 21:59

В частности, на оккупированных территориях он снимал фильм "Война и мир Захара Прилепина".

александр расторгуев
По материалами пропагандиста Чернышева Расторгуев снимал кино про пособника бандитов Прилепина meduza.io
Российский режиссер Александр Расторгуев, которого вместе с оператором и журналистов убили в Центральноафриканской республике, оказался человеком, который работал на Захара Прилепина и неоднократно "светился" на оккупированном террористами Донбассе.

В частности, на оккупированных территориях он снимал фильм "Война и мир Захара Прилепина", автором которого является пропагандист телеканала НТВ Владимир Чернышёв. Фильм рассказывает про российского "писателя" Прилепина и "боевом пути" террористического пособника.

Российский писатель Захар Прилепин является ярым фанатом "ДНР". Он воевал на стороне террористов, управляя личным батальоном, однако недавно сбежал обратно в Россию.

Напомним, в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
ЦАР, режиссер, Расторгуев, убийство, Прилепин, Донбасс
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности