В частности, на оккупированных территориях он снимал фильм "Война и мир Захара Прилепина".

По материалами пропагандиста Чернышева Расторгуев снимал кино про пособника бандитов Прилепина meduza.io

Российский режиссер Александр Расторгуев, которого вместе с оператором и журналистов убили в Центральноафриканской республике, оказался человеком, который работал на Захара Прилепина и неоднократно "светился" на оккупированном террористами Донбассе.

В частности, на оккупированных территориях он снимал фильм "Война и мир Захара Прилепина", автором которого является пропагандист телеканала НТВ Владимир Чернышёв. Фильм рассказывает про российского "писателя" Прилепина и "боевом пути" террористического пособника.

Российский писатель Захар Прилепин является ярым фанатом "ДНР". Он воевал на стороне террористов, управляя личным батальоном, однако недавно сбежал обратно в Россию.

Напомним, в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

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