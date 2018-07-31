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Снимали фильм о наемниках "Вагнера": в Африке убили трех российских журналистов

Сегодня, 19:13

Перед гибелью российских журналистов задержали на блокпосту.

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Погибший в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль tvrain.ru
В Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Перед гибелью журналистов задержали на блокпосту, сообщает "Дождь". По данным Ouest France, журналисты перед гибелью были остановлены на блокпосту в 20 км от населенного пункта Сибю, центра префектуры Кемо. Источник AFP в судебных органах ЦАР уточняет, что они были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро.

Как пишет РБК со ссылкой на одного из знакомых погибших, неделю назад журналисты отправились в ЦАР снимать расследование о ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее были обнародованы досье на воевавших в Сирии путинских наемников.

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Теги:  
Африка, журналисты, ЦАР, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев
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