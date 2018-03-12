"Снимите колготки". В Росии журналистка обвинила депутата и режиссера Говорухина в домогательствах

В РФ постепенно начинает раскручиваться маховик женских признаний об испытанных домогательствах.

Станислав Говорухин обвинения отрицает 24СМИ

Журналистка Дарья Комарова, сотрудничающая с "Радио Свобода", заявила о том, что депутат Госдумы РФ и известный кинорежиссер Станислав Говорухин обещал ей роль в обмен на секс.

По словам Комаровой, прямо перед интервью он попросил ее "снять колготки и ходить подле него".

Когда журналистка отказалась, то Говорухин интервью давать отказался. Журналистка предложила депутату заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар, иначе она устроит скандал и уйдет.

Интервью все же состоялось. После него Говорухин попросил никому не рассказывать о его непристойных предложениях. По словам Комаровой, через несколько недель после этого инцидента она звонила режиссеру ради комментария, и он ее не вспомнил вовсе.

Инцидент с Говорухиным произошел в 2012 году в Чебоксарах, где постоянно проживает и работает журналистка.

В комментарии порталу "Медуза" Говорухин заявил о том, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще посещал в Чебоксары в 2012 году. Однако в архивах чебоксарского портала "ProГород" можно обнаружить интервью режиссера, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что "в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать".

Напомним, ранее в России продюсер и журналистка рассказали о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого.