"Снимите колготки". В Росии журналистка обвинила депутата и режиссера Говорухина в домогательствах

В РФ постепенно начинает раскручиваться маховик женских признаний об испытанных домогательствах.
По словам Комаровой, прямо перед интервью он попросил ее "снять колготки и ходить подле него".
Когда журналистка отказалась, то Говорухин интервью давать отказался. Журналистка предложила депутату заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар, иначе она устроит скандал и уйдет.
Интервью все же состоялось. После него Говорухин попросил никому не рассказывать о его непристойных предложениях. По словам Комаровой, через несколько недель после этого инцидента она звонила режиссеру ради комментария, и он ее не вспомнил вовсе.
Инцидент с Говорухиным произошел в 2012 году в Чебоксарах, где постоянно проживает и работает журналистка.
В комментарии порталу "Медуза" Говорухин заявил о том, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще посещал в Чебоксары в 2012 году. Однако в архивах чебоксарского портала "ProГород" можно обнаружить интервью режиссера, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что "в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать".
Напомним, ранее в России продюсер и журналистка рассказали о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого.