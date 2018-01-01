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Снос рокового ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сняли с коптера: видео

Сегодня, 20:02

На месте разрушенных построек городские власти планируют создать сквер памяти погибших.

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ТЦ "Зимняя вишня" сносит спецтехника Скриншот YouTube
Городские власти российского города Кемерово и собственники торгового центра "Зимняя вишня", пожар в котором унес жизни 64 человек, приняли совместное решение о сносе здания.

В YouTube опубликовано видео разрушения построек возле ТЦ, а впоследсвии подрядчик планирует сносить непосредственно и само здание.

Демонтаж осуществляется при помощи специализированного экскаватора-разрушителя. На месте "Зимней вишни" городская администрация в течение года построит сквер памяти жертв пожара, который унес жизни большого количества кемеровчан, большинство из которых дети.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых.

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Зимняя вишня, пожар, снос, здание, Кемерово, коптер
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