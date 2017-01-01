Собчак "едет на ярмарку". Она бы не "побежала" без поддержки Путина — российский политолог

Собчак, при всем ее цинизме, может быть интересной политической фигурой в будущем, говорит политолог.

Ксения Собчак. Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешки прокомментировал участие журналистки Ксении Собчак в выборах президента в РФ , которые состоятся в марте текущего года.

Об это он рассказал в ходе чата на "Главреде".

По его словам, он и согласен, и не согласен с заявлением Леонида Гозмана (российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил" — ред.) о том, что Собчак своим участием в президентской кампании подыгрывает Путину и помогает превратить выборы в фарс.

"И да, и нет. Конечно, Собчак — это системный политик, которому разрешили пробежаться по дистанции при поддержке Владимира Путина. Иначе бы она просто не "побежала", — считает политолог.

Орешкин также отметил, что еще не определился, как будет голосовать на выборах.

"…я еще не определился, потому что прекрасно понимаю, кто такая Собчак, кто такой Навальный. Он тоже не ангел с крыльями, у него свои отношения с администрацией президента. Думаю, Собчак, при всем ее цинизме, может быть интересной политической фигурой в будущем", — отметил он.

Эксперт не считает, что президентские выборы в России в 2018 году вообще имеют хоть какое-либо значение.

"Если они имеют какое-то значение, то только в том плане, что дают задел на будущее. В этом смысле что Навальный, что Собчак создают себе политическую биографию. Навальный — как непримиримый боец, и поскольку он молодой мужик, ему 40 лет, у него есть политическое будущее. И у Собчак есть политическое будущее. Да и жизненный опыт показывает, что в свое время Перестройка началась в элитных кругах, и Горбачев был ставленником КГБ и КПСС. Потому мне кажется, что если перемены в моей стране начнутся, то в значительной степени — среди элитного класса. Собчак — участник этого элитного класса. Собственно говоря, и Навальный тоже, хоть и делает вид, что он — из простых, живет в Марьино. Но он вполне спокойно манипулирует сотнями миллионов рублей, что простому гражданину не очень свойственно. Но он — политик, и он играет свою роль.

Кроме того, Орешкин рассматривает три варианта участия в избирательном процессе: "не ходить на выборы, то есть действовать по сценарию Навального; прийти на выборы и испортить бюллетень, то есть действовать по сценарию Гозмана; прийти на выборы и проголосовать за кого-то из альтернативных игроков, прекрасно понимая их неполноценность, то есть несамостоятельность. В этом смысле меня интересует Собчак, потому что она "едет на ярмарку", а Григорий Явлинский уже "едет с ярмарки", то есть у Собчак есть будущее.

Мне кажется, мне было бы полезно, не заблуждаясь насчет ее нравственных качеств (да и вообще, политики высоконравственной не бывает, простите), расширять дверку для проникновения в политику новых людей. У всех есть политический талант.

У Навального его больше, и я в свое время старался сделать все, что мог, чтобы его поддержать, но было понятно, чем все закончится. И что, мне после этого перестать взаимодействовать с этой страной, "уйти в несознанку", эмигрировать? Нет. Я просто понимаю, насколько эта страна ограничена и обижена, но все равно это моя страна, и я пытаюсь как-то ей помочь.

Думаю, в некотором смысле Собчак, как альтернатива (да, системная и подконтрольная), все равно интересна. Потому не исключаю того, что я за нее проголосую. Хотя мне больше нравится идея испортить бюллетень, но у меня нет такой жесткости, которая есть у Лёни, который говорит: "Раз ты — путинская, значит, я за тебя голосовать не буду". А кто не путинский-то в этой стране? Гозман что ли не путинский? В свое время даже Чубайс взаимодействовал с Путиным. Но я с большим уважением отношусь к мнению Леонида Яковлевича и отношусь к нему, как к сильному и яркому политику, отчаянно смелому, которому даже однажды на демонстрации руку сломали. Он не боится платить высокую цену за то, чтобы говорить то, что он думает", — подчеркнул Орешкин.

Напомним, Собчак предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах-2018.