Собчак назвала ответственного за войну в Украине

Собчак заявила, что Суркова допустил огромную ошибку с Украиной.
Об этом заявила кандидат в президенты России Ксения Собчак в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое опубликовано на его YouTube-канале, в программе вДудь.
По ее словам, у Суркова на руках кровь за войну в Украине. Его называют главным куратором боевиков на Донбассе.
"Я к Суркову отношусь, как к человеку, который на сегодняшний момент ответственный за то, что происходит в Украине.
Она отметила, что Сурков допустил огромную ошибку с Украиной.
"То, что он ввязался в Украину, это огромная его ошибка, которую я даже не знаю, как можно будет в дальнейшем исправить", — подчеркнула кандидат в президенты РФ.
Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.
Ранее она заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак считает, что "Украина — важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений — "самая главная задача".
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Видео: вДудь