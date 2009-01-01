Собчак назвала ответственного за войну в Украине

Собчак заявила, что Суркова допустил огромную ошибку с Украиной.

Ксения Собчак. Скриншот

Помощник российского президента Владислав Сурков является ответственным за войну на востоке Украины именно он виноват в разжигании конфликта на Донбассе и той ситуации, которая там складывается сейчас.

Об этом заявила кандидат в президенты России Ксения Собчак в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое опубликовано на его YouTube-канале, в программе вДудь.

По ее словам, у Суркова на руках кровь за войну в Украине. Его называют главным куратором боевиков на Донбассе.

"Я к Суркову отношусь, как к человеку, который на сегодняшний момент ответственный за то, что происходит в Украине.

Она отметила, что Сурков допустил огромную ошибку с Украиной.

"То, что он ввязался в Украину, это огромная его ошибка, которую я даже не знаю, как можно будет в дальнейшем исправить", — подчеркнула кандидат в президенты РФ.

Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

Ранее она заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак считает, что "Украина — важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений — "самая главная задача".

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Видео: вДудь