Собчак расплакалась на теледебатах в прямом эфире: видео

Дебаты вел известный российский телепропагандист Владимир Соловьев.

Плачущая Собчак Скриншот из видео

Телеведущая и кандидат в президенты РФ на грядущих выборах Ксения Собчак расплакалась в прямом эфире канала "Россия 1".

Инцидент произошел во время предвыборных теледебатов, который вел известный пропагандист Владимир Соловьев.

Собчак требовала дать ей дополнительное время на выступление - из-за того, что "другие кандидаты постоянно меня перебивали".

Соловьев отказал ей, ссылаясь на указание от Центризбиркома РФ. В конце концов в студии вспыхнула перепалка между кандидатами и Собчак в слезах покинула помещение.

Напомним, во время предыдущих дебатов Собчак плеснула водой в кандидата и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который матерно ее обругал.



