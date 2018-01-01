Собчак расплакалась на теледебатах в прямом эфире: видео

Дебаты вел известный российский телепропагандист Владимир Соловьев.
Инцидент произошел во время предвыборных теледебатов, который вел известный пропагандист Владимир Соловьев.
Собчак требовала дать ей дополнительное время на выступление - из-за того, что "другие кандидаты постоянно меня перебивали".
Соловьев отказал ей, ссылаясь на указание от Центризбиркома РФ. В конце концов в студии вспыхнула перепалка между кандидатами и Собчак в слезах покинула помещение.
Напомним, во время предыдущих дебатов Собчак плеснула водой в кандидата и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который матерно ее обругал.