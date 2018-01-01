Собчак попросила у Украины разрешения приехать в Крым

Ксения Собчак обещает поехать в Крым лишь с разрешения Украины.

Ксения Собчак хочет попасть в Крым Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением посетить аннексированный Россией Крым.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — заявила зала Собчак в эфире "Эхо Москвы".

Таким образом она ответила на вопрос, поедет ли в Крым как кандидат в президенты России.

"Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", — подчеркнула Собчак.

Отметим, что Собчак ранее заявляла, что при аннексии Крыма в 2014 году, РФ нарушила Будапештский меморандум и заявила, что "по этим соглашениям мы согласились, что Крым является украинским".

Напомним накануне в Москве на Собчак совершил нападение мужчина во время мероприятия, посвященного 87-летию Михаила Горбачева.