Собчак попросила у Украины разрешения приехать в Крым

Ксения Собчак обещает поехать в Крым лишь с разрешения Украины.
"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — заявила зала Собчак в эфире "Эхо Москвы".
Таким образом она ответила на вопрос, поедет ли в Крым как кандидат в президенты России.
"Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", — подчеркнула Собчак.
Отметим, что Собчак ранее заявляла, что при аннексии Крыма в 2014 году, РФ нарушила Будапештский меморандум и заявила, что "по этим соглашениям мы согласились, что Крым является украинским".
Напомним накануне в Москве на Собчак совершил нападение мужчина во время мероприятия, посвященного 87-летию Михаила Горбачева.