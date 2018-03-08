Собчак считает глупостью внесение ее имени в базу "Миротворца"

Кандидат в президенты прокомментировала поступок украинской стороны

Ксения Собчак утверждает, что ее в Украине неправильно поняли РИА Новости / Евгений Биятов

Известная российская телеведущая и кандидат в президенты страны Ксения Собчак заявила, что пыталась оформить поездку в Крым в соответствии с украинским законодательством, однако ее намерения неправильно поняли.

В комментарии РИА Новости она отметила, что не планировала на территории полуострова предвыборную агитацию.

"Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ", - заявила кандидат в президенты РФ.

Напомним, Собчак была внесена в базу сайта "Миротворец" 7 марта за "сознательное нарушение границы Украины", а также за "манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".

Ранее Ксения Собчак утверждала, что обратилась в посольство Украины за разрешением посетить Крым как кандидат в президенты РФ. Позже министр иностранных дел нашей страны Павел Климкин сказал, что просить у украинского ведомства разрешение на въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах — это "политическая шизофрения".