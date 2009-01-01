Собчак станет президентом России, но не в 2018 году – экс-депутат Госдумы

Экс-депутат Госдумы назвал предстоящие выборы шоу-бизнесом.

Пономарев назвал Собчак интересным кандидатом Reuters

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев допускает, что Ксения Собчак может стать президентом России.

"Может, и станет. Но не в 2018-ом. И при Собчак кардинальной смены курса, кардинальной смены системы российской власти не произойдет. Поэтому я этого кандидата в президенты поддерживать не могу, хотя факт ее выдвижения считаю позитивным", - заявил Пономарев во время чата на "Главреде".

Отвечая на вопрос, находится ли Собчак под контролем Кремля, экс-депутат отметил: "Ксения — человек самостоятельный. Ее не надо контролировать, потому что она и семейными узами связана с системой, и классово представляет другой слой правящей элиты, которая находилась у власти с 1991 года. Именно поэтому Кремль не должен бояться ее выдвижения, потому что понимает, что она "красные линии" знает без дополнительных напоминаний".

"Именно это делает ее интересным кандидатом, потому что она более свободна в своих действиях, чем был Прохоров в 2012 году, а, может быть, и более чем Навальный, который вынужден учитывать большое количество центров силы в своей деятельности", - добавил он.

Пономарев так же, комментируя выдвижение Собчак и Анфисы Чеховой, назвал предстоящие выборы шоу-бизнесом.

"Это не выборы. Это - шоу-бизнес. И логично, что в этом участвуют представители шоу-бизнеса. Но могу сказать, что впервые эта странная процедура, которую называют "выборы", стала эстетически привлекательной. Может быть, я даже начну смотреть российское ТВ. Так что больше нужно подобных кандидатов. Давайте хотя бы расслабимся и получим удовольствие от этой процедуры". – резюмировал политик.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы.