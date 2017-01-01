Собчак зажгла танцем с бутылкой у храма. В РПЦ уже отреагировали, видео

"Пусси Райот уже не те", — подписала Собчак видео.

Собчак танцевала у храма. Скриншот

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак опубликовала на странице в соцсети видео с танцем у церкви.

"About last night или "Пусси Райот уже не те", — подписала Собчак видео в Instagram.

В руках у мужчины, который танцевал рядом с ней, была бутылка.

В РПЦ отреагировали на танец Собчак, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил: "Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках, не комментируем", — сказал он.

Ранеее Собчак сразила публику на повал своим дебютом на гала-концерте нового телепроекта "Новая фабрика звезд", спев песню о своей груди и заднице.

Стоит отметить, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года.