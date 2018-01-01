Соцсети поддержали войну СМИ против депутата, хватавшего за грудь и промежность журналисток

Объявившим Думе и Леониду Слуцкому бойкот изданиям "Одноклассники" предоставят льготное продвижение.

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Социальная сеть "Одноклассники" заявила, что поможет с продвижением контента тем изданиям, которые в той или иной мере объявили бойкот Государственной Думе РФ и лично депутату Леониду Слуцкому.

"Одноклассники выражают свою солидарность всем СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому из-за обвинений в домогательствах, предъявленных ему журналистками. В знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице соцсети в "Одноклассниках".

В списке СМИ, которые отозвали своих журналистов из парламента в знак протеста или объявили бойкот Слуцкому, уже находятся холдинг РБК, газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и "Новая газета", телеканалы "Дождь" и RTVI, радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", сайт Lenta.

Такое решение изданий было вызвано вердиктом комиссии по этике Думы, которая, рассмотрев факты домогательств Слуцкого к журналисткам, не нашла в них "нарушения поведенческих норм".

Напомним, Фарида Рустамова заявила, что Слуцкий вел себя непристойно, пытался ее трогать и "провел рукой, внутренней частью ладони, по [ее] лобку вверх". Обвинения против депутата подтверждаются имеющейся у Рустамовой аудиозаписью разговора.

С аналогичными обвинениями выступили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Котрикадзе рассказала, что столкнулась с неприличным поведением политика, когда приглашала его в эфир, а журналистка — в его кабинете.

"На мои sms (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", — заявила продюссер.

Сам Слуцкий назвал слова журналисток "бредом" и заявил, что оставляет за собой право подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам.