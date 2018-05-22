"Содержанка Западной Европы". Журналист сказал, когда Россия станет нищенкой

Страна "живет за счет западных денег", отметил Муждабаев.

Россия — содержанка Западной Европы, считает журналист Reuters

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что современная Российская Федерация является содержанкой Западной Европы, как только страну перестанут содержать, она станет нищенкой.

Государство "живет за счет западных денег", рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"А что происходит с нищей Россией, мы знаем по 80-90-м годам: очереди за едой, гуманитарная помощь, идут на все условия Запада, тут же проходит какой-то верховой переворот, уже никто лидера не защищает, потому что он не приносит добычу в пещеру. И все так и будет, если не будет войны", — отметил собеседник.

Ранее Айдер Муждабаев писал, что Европа сама взращивает "монстра" — Россию — европейские страны строят планы на расширение закупок российского газа и продолжают покупать нефть, других доходов у РФ нет.

Читайте наши новости в Facebook