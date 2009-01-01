"Солдафон" Путина. Что известно об уничтоженном в Сирии российском генерале

После войны на Донбассе Асапов участвовал в сирийском конфликте.

Владимир Путин и пока еще полковник Валерий Асапов kremlin.ru

Уничтоженный в Сирии генерал-лейтенант ВС РФкомандовал 1-м "армейским корпусом" ДНР и получал награды из рук президента РФ Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на контрразведку СБУ сообщает ТСН.

Обучение и боевой опыт

Асопов родился в городе Малмыж Кировской области РФ, а учился военному делу в Рязанском высшем воздушно-десантном училище и Военной академии имени Фрунзе, которую окончил с отличием, а в 2011 закончил академию Генштаба ВС РФ.

В 1992-1993 годах участвовал в боях в Южной Осетии, а затем перебрался в Чечню. В 2002 Асапов был участником военного конфликта в Абхазии. Он занимал должность командира 68-го армейского корпуса Восточного военного округа армейских сил РФ (Южно-Сахалинск), а с 2015 отправился воевать на оккупированный Донбасс.

Награда от Путина

В 2013 году Асапов был награжден орденом "Заслуги перед Отечеством" IV степени. На церемонии вручал награду ему лично президент РФ Владимир Путин. Фотография с Асаповым рядом с российским лидером до сих пор хранится в архивах на сайте Кремля.

Участие в войне на Востоке Украины

По данным украинских силовиков, в июле 2015 года Асапова отправили в "служебную командировку" в Ростов-на-Дону, а в августе под фамилией "Примаков" для прикрытия он стал командующим "1-го армейского корпуса", то есть руководил боевиками ДНР на оккупированных территориях Донетчины.

Асапова в контрразведке назвали "типичным солдафоном" — сторонником строевых смотров, соблюдения воинских уставов и пристального контроля за подчиненными.

"Возможно, это было оправдано в условиях, когда россияне в конце 2014-го начале 2015-го начали развивать военную структуру из маргинальных вооруженных ватаг", — сказали в разведке.

На момент участия в боевых действиях на Донбассе Асапов был кадровым офицером российской армии.

Разведчиками было установлено, что российский генерал-майор в марте 2016-го дал по шапке комбату из "9 особого мотострелкового полка морской пехоты" ДНР, части которого располагались в районах населенных пунктов Казацкое и Маркино.

В сентябре 2016 года фамилия Асапова попала в "черный список" россиян, против которых были применены санкции Украины.

Война в Сирии

Асапов участвовал в сирийской кампании с 2016 года. В Минобороны РФ заявляли, что он был "военным советником" и находился на командном пункте сирийских войск, которые ведут бои в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. По официальной версии российского силового ведомства, он погиб 23 сентября 2017 года во время минометного обстрела и был посмертно представлен к высокой государственной награде.

В Кремле же с посмертным награждением Асапова не торопятся. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать гибель генерала отказался.

"Это вопросы, которые следует адресовать министерству обороны. По поводу награды — когда придет время, мы сделаем соответствующее сообщение", — приводит его цитату РИА "Новости".

По данным ряда СМИ, Асапов уже стал пятым российским военным, о гибели которого стало известно на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, 23 сентября в Сирии в результате минометного обстрела был уничтожен генерал ВС РФ Валерий Асапов. В Украине он известен тем, что командовал боевиками террористической организации "ДНР", он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.

фото: kremlin.ru