Солгавший о встрече с Путиным министр Нидерландов подал в отставку

Решение было принято перед официальным визитом в Москву.

Халбе Зейлстра уволился с поста главы МИД Нидерландов. Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра 13 февраля уволился с занимаемой должности накануне государственного визита в Россию.

Чиновник покинул свой пост на следующий день после того, как признался в распространении недостоверной информации о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Зейлстра заявил, что в связи с досадным инцидентом пострадал его авторитет, поэтому он не может далее продолжать работать на данной должности.

Напомним, Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником энергетической компании Shell, он вместе с ее главой Йеруном ван дер Виром присутствовал на встрече с Путиным, проходившей на даче президента. Тогда, по словам голландского чиновника, Путин заявил, что считает Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России". Затем перед визитом в Москву в интервью глава МИД Нидерландов заявил, что на встрече с российским лидером не присутствовал, однако слова Путина ему передал хороший знакомый, которому он доверяет.