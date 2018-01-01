Соперник Путина предложил план прекращения войны на Донбассе

Явлинский предлагает "прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в росСМИ".

Владимир Путин. Reuters

Россия не ищет реального выхода из ситуации на Донбассе и несет колоссальную ответственность за гибельчи тысячи людей и за все, что там происходит.

Об этом заявил кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который будет бороться с Владимиром Путиным за пост лидера РФ уже через несколько недель пишет УНИАН.

Российский политик также предложил план прекращения войны с Украиной, состоящий из 10 пунктов, которые позволят прекратить "бесконечное кровопролитие".

По его словам, в первую очередь нужно вывести всех российских "отпускников и ополченцев" и все подразделения российских вооруженных сил с Донбасса, немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

Вторым пунктом он отметил необходимость способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения безопасности населения Донбасса.

Кроме того, нужно отказаться от политики "ограниченного суверенитета" в отношении Украины и не препятствовать европейскому выбору Украины.

Четвертым пунктом Явлинский предлагает "немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ".

Кроме того, Явлинский предлагает провести обмен пленными по принципу "всех на всех" и объявить амнистию, а также предложить странам "нормандской четверки" и США форму международной опеки над "территориями Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления" на основе института международной опеки, предусмотренного главой ХII Устава ООН с применением опыта Дейтонских соглашений 1995 года и соглашений по статусу Саара 1954 года.

Еще одним пунктом политик предлагает заключить специальное многостороннее (Украина, Германия, Франция, США, Евросоюз и РФ) соглашение о временном статусе "территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления" под эгидой Совета безопасности ООН, в соответствии с которым все властные полномочия на этих территориях передаются международным органам управления, судопроизводство, правоохранительная деятельность, контроль за границей осуществляются представителями стран-участниц соглашения.

Также Явлинский предлагает осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и прилегающих территорий, после чего разработать и ввести режим "особой экономической зоны" на основе комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновления действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ.

Далее следует сформировать специальные фонды экономической помощи для восстановления экономики и социальной сферы региона.

Последним пунктом Явлинский предлагает, что после того, как будут созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины.

Ранее заявил, Явлинский заявил, что "Крым — территория Украины, аннексирована вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным РФ".