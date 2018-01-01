Соратника Жириновского журналистки обвинили в сексуальных домогательствах, видео

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий обвинения называет беспочвенными.

Екатерина Котрикадзе заявила о сексуальных домогательствах со стороны соратника Жириновского Фото: скрин видео Youtube

Депутата Государственной думы России от политической партии ЛДРП Леонида Слуцкого четыре сотрудницы СМИ обвинили в сексуальных домогательствах

Информация была обнародована во время интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского телеканалу Дождь.

Глава политсилы рассказал, что о претензиях сексуального характера к своему коллеге Слуцкому слышит впервые, однако обещал разобраться. Позже он заявил, что до выборов этот вопрос решать не намерен.

После выхода интервью на телеканал позвонили еще несколько журналисток и на условиях анонимности рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого.

Публичное заявление сделала лишь заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. В прямом эфире она заявила, что семь лет назад договаривалась со Слуцким об интервью. Он закрыл журналистку в кабинете, прижал к стене, начал "трогать и как-то пытаться целовать". Девушка созналась, что ранее не рассказывала об этом, поскольку опасалась неприятных последствий.

Слуцкий назвал слова журналисток "бредом" и грозился подать на "Дождь" в суд. В партии ЛДПР в Госдуме заявили о том, что телеканал необходимо лишить аккредитации и не пускать в парламент.

Напомним, ранее в расследовании The Guardian была обнародована информация о случаях сексуального насилия и домогательствах в офисах ООН по всему миру, о которых намеренно умалчивает руководство международной организации.