Сегодня, 11:08 RSS

Сорос обвинил Трампа: хочет создать "мафиозное государство"

Сегодня, 08:20

Нынешний американский лидер — "временное явление", полагает финансист.

Трамп
Дональд Трамп проиграет на президентских выборах в США в 2020-м, считает бизнесмен Reuters
Американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос заявил, что президент США Дональд Трамп хочет создать "мафиозное государство", но не может из-за силы основных институтов страны.

Финансист считает американского лидера "временным явлением", рассказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Associated Press.

По мнению бизнесмена, политик проиграет на президентских выборах в США, которые должны пройти в 2020 году, если он продержится на посту до избирательной гонки.

Напомним, в ноябре 2016 года в США прошли выборы президента, на них победил Дональд Трамп. Власти Штатов обвинили Россию во вмешательстве в голосование, идет расследование.  Джордж Сорос называл избранного главой  страны политика "обманщиком и аферистом"
Теги:  
Сорос, Трамп, президент, выборы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...