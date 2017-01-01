Сорос обвинил Трампа: хочет создать "мафиозное государство"

Нынешний американский лидер — "временное явление", полагает финансист.
Финансист считает американского лидера "временным явлением", рассказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Associated Press.
По мнению бизнесмена, политик проиграет на президентских выборах в США, которые должны пройти в 2020 году, если он продержится на посту до избирательной гонки.
Напомним, в ноябре 2016 года в США прошли выборы президента, на них победил Дональд Трамп. Власти Штатов обвинили Россию во вмешательстве в голосование, идет расследование. Джордж Сорос называл избранного главой страны политика "обманщиком и аферистом".