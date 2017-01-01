Сорос обвинил Трампа: хочет создать "мафиозное государство"

Нынешний американский лидер — "временное явление", полагает финансист.

Дональд Трамп проиграет на президентских выборах в США в 2020-м, считает бизнесмен Reuters

Американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос заявил, что президент США Дональд Трамп хочет создать "мафиозное государство", но не может из-за силы основных институтов страны.

Финансист считает американского лидера "временным явлением", рассказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Associated Press.

По мнению бизнесмена, политик проиграет на президентских выборах в США, которые должны пройти в 2020 году, если он продержится на посту до избирательной гонки.

Напомним, в ноябре 2016 года в США прошли выборы президента, на них победил Дональд Трамп. Власти Штатов обвинили Россию во вмешательстве в голосование, идет расследование. Джордж Сорос называл избранного главой страны политика "обманщиком и аферистом".