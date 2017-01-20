Сорос объяснил, при каком условии "аферист" Трамп может стать диктатором

Республиканец является обманщиком, считает американский финансист.
Об этом он рассказал в интервью Bloomberg в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, пишет РБК.
По словам аналитика, "политик настаивает на иной форме правления, которая противопоставлена открытому обществу".
"Я бы охарактеризовал его (Трампа — ред.) как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды", — отметил собеседник агентства.
Ранее экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что президентство Дональда Трампа кардинально не поменяет украинско-американские отношения.